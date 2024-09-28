Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

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Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов, пишет «Прайм».
По его словам, больше всего пострадают автомобили с объемом двигателя 1-2 литра. В настоящее время тариф для таких автомобилей составляет около 300 600 рублей, с октября он вырастет до 556 000 рублей, отметил эксперт.
Фироновподчеркнул, что «в результате такого резкого повышения цен общая стоимость автомобилей на рынке может значительно вырасти в ближайшие месяцы».
По словам доцента, резкий рост цен ожидается не во всех категориях. Это связано с тем, что дилеры активно осуществляют параллельный импорт на российский рынок. Эксперт подчеркнул, что рост цен может продолжиться до конца года.
Ранее стало известно, что правительство России с 1 октября увеличит утилизационный сбор на автомобили на 70-85%.
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Фироновподчеркнул, что «в результате такого резкого повышения цен общая стоимость автомобилей на рынке может значительно вырасти в ближайшие месяцы».
По словам доцента, резкий рост цен ожидается не во всех категориях. Это связано с тем, что дилеры активно осуществляют параллельный импорт на российский рынок. Эксперт подчеркнул, что рост цен может продолжиться до конца года.
Ранее стало известно, что правительство России с 1 октября увеличит утилизационный сбор на автомобили на 70-85%.
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Александр Климов