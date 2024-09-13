В России ожидается резкий рост цен на подержанные автомобили

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Осенью резко подорожают подержанные автомобили, сообщили эксперты из «Дром.ру», Likvi и «Авто.ру Бизнес».
Ожидается, что в среднем стоимость вырастет на 15-30%. Это связано с повышением цен на новые иностранные автомобили, а значит и последующим ростом спроса на вторичном рынке.
«Известия» пишут, что расчёты исходят из ожидаемого с 1 октября резкого увеличения утилизационного сбора. В последние годы его размер составлял 15-20%, однако правительство собирается довести показатель до 70-85%. Проект соответствующего постановления разработан Минпромторгом, однако пока не рассмотрен кабмином.
Эксперты утверждают, что после подъёма размера сбора цена на новый автомобиль вырастет на 10-30%. Вслед за этим, как показывает практика, подорожают машины и на вторичном рынке.
А само решение о поднятии утильсбора вызвано снижением конкурентоспособности российских производителей, которые значительно проигрывают борьбу за покупателя. Больше всего на это жалуется «АвтоВАЗ».
Также таким решением российские власти собираются побудить иностранных производителей, а в настоящее время речь идёт исключительно о китайских компаниях, активнее вкладывать средства в локализацию производства и инвестировать в предприятия внутри страны.
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«Известия» пишут, что расчёты исходят из ожидаемого с 1 октября резкого увеличения утилизационного сбора. В последние годы его размер составлял 15-20%, однако правительство собирается довести показатель до 70-85%. Проект соответствующего постановления разработан Минпромторгом, однако пока не рассмотрен кабмином.
Эксперты утверждают, что после подъёма размера сбора цена на новый автомобиль вырастет на 10-30%. Вслед за этим, как показывает практика, подорожают машины и на вторичном рынке.
А само решение о поднятии утильсбора вызвано снижением конкурентоспособности российских производителей, которые значительно проигрывают борьбу за покупателя. Больше всего на это жалуется «АвтоВАЗ».
Также таким решением российские власти собираются побудить иностранных производителей, а в настоящее время речь идёт исключительно о китайских компаниях, активнее вкладывать средства в локализацию производства и инвестировать в предприятия внутри страны.
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Анастасия Чинкова