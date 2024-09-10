Россиянам раскрыли, как безопаснее всего купить подержанную машину

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Автоблогер Александр Булкин заявил, что для более безопасной покупки подержанного автомобиля лучше всего обратиться к подборщику, который поможет купить качественную машину.
«Полностью избежать неприятностей поможет специальный человек — подборщик. Его услуги не относятся к бюджетным и зависят от стоимости автомобиля, но покрыть эти расходы можно будет, сбросив стартовую цену подержанного авто. Профессионал сможет обнаружить все недостатки и дать своё независимое мнение, вплоть до того, что признает машину непригодной для езды», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.
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Мелисса Тимофеева