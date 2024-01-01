Россиянам объяснили, как увеличение МРОТ отразится на их жизни

С 1 января в России на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда. Согласно закону, минимальные зарплаты россиян в 2024 году вырастут до 19 242 рублей. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире «Радио 1», почувствуют ли россияне изменения.
Сам МРОТ влияет не только на зарплату, но и на отпускные, декретные и больничные выплаты, а ещё — страховые взносы. Однако, по словам эксперта, основная задача увеличения МРОТ – борьба с серыми зарплатами россиян. Он отметил, что в России примерно 15% граждан получают минимальную зарплату, примерно столько же человек получают часть зарплаты «в конверте».
Экономист подчеркнул, что увеличение минимального размера оплаты труда почувствуют немногие. В основном, это россияне, которые находятся за чертой бедности.
Реальная платёжеспособность за вычетом инфляции вырастет значительно у тех, кто работает в машиностроительных, военных и текстильных отраслях, добавил собеседник. В этих сферах рост зарплат может составить больше 30%.
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«Как правило, эти зарплаты, близкие к МРОТу, это прикрытие серых схем. Ведь если вы большую часть денег будет вынуждены платить в белую, то и налоги с этого будут расти. Поэтому считается, что увеличение МРОТа – это фискальная мера увеличения налогообложения доходов граждан», — сказал Алексей Зубец.
Реальная платёжеспособность за вычетом инфляции вырастет значительно у тех, кто работает в машиностроительных, военных и текстильных отраслях, добавил собеседник. В этих сферах рост зарплат может составить больше 30%.
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Екатерина Шмакова