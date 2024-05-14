Россиянам раскрыли, в каком случае выгодно досрочно гасить ипотеку

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Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что наиболее выгодно досрочно гасить ипотеку при ставке более 8%.
«Если процентная ставка ниже, будет выгодно платить просто ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесет гораздо большую доходность», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коваленко.Ранее сообщалось, что Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Как отмечал заместитель министра финансов Иван Чебесков, к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.
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Мелисса Тимофеева