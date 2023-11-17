Стали известны наиболее оплачиваемые рабочие специальности

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Служба исследований hh.ru проанализировала доходы представителей рабочих профессий.
Исследователи проанализировали 782 тысячи вакансий, опубликованных на hh.ru в течение 2023 года. Результаты публикуют «Известия».
Самый высокий доход среди рабочих специальностей оказался у водителей такси. В среднем они зарабатывают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте курьеры с доходом в 91–94 тыс. рублей. Топ-3 закрывают торговые представители, чей доход достигает 74 тысячи рублей в месяц.
Официанты зарабатывают 35–60 тысяч рублей, разнорабочие — 52–57 тысяч рублей, работники склада — 46–56 тысяч рублей, продавцы — 34–43 тысяч рублей и охранники— 30–41 тысяч рублей.
На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
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Самый высокий доход среди рабочих специальностей оказался у водителей такси. В среднем они зарабатывают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте курьеры с доходом в 91–94 тыс. рублей. Топ-3 закрывают торговые представители, чей доход достигает 74 тысячи рублей в месяц.
«За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. Доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», —заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.Ранее сообщалось, что в России в ноябре выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки.
На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
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Мария Фирсова