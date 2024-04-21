Россияне продолжают покупать итальянские макароны Barilla и Maltagliati

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Россияне продолжают покупать итальянские макароны брендов Barilla и Maltagliati, которые вошли в топ-5 самых покупаемых в стране. Данные РИА Новости предоставила исследовательская компания NielsenIQ.
В мае 2023 года президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянский бизнес не будет покидать привлекательный российский рынок, несмотря на давление Запада.
Отмечается, что за последние 12 месяцев динамика продаж макаронных изделий в розничных сетях заметно сократилась. При этом наблюдается рост продаж в онлайн-формате, куда перетекает часть продаж макарон. Продажи за этот же период выросли на 59,8%.
В пятёрке лидеров помимо итальянских производителей также Makfa и «Шебекинские».
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Анастасия Чинкова