Стало известно о подорожании ряда продуктов в 2024 году

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Производители регулярно направляют в торовые сети письма о грядущем повышении цен на продукты. В последнем из таких сообщений речь шла о сахаре, рисе и крупах.
Однако эксперты уверяют, что это далеко не полный список подорожавших продуктов. Так, наблюдается повышение цен на овсяные хлопья, горох, красную фасоль, каперсы, консервированную рыбу, сезонные овощи, кофе и чай.
По словам совладельца сети «РеалЪ» Александра Мышинского, стоимость риса уже росла в конце 2023 года. Но это прошло незаметно на фоне стремительного роста цен на куриные яйца. А вот цены на сахар в этом году выходят из рамок, поскольку традиционно в весеннее время он дешевел, а сейчас подорожал на 10%.
В постоянном росте цен виновата не только инфляция, но и монополистический характер ценообразования, отметил в беседе с «Царьградом» экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он пояснил, что такая ситуация наблюдается не только в России, но и во всех экономически развитых странах. Современный рынок опирается не на равновесие спроса и предложения, а на доминирование и диктат компаний. Для пресечения произвольного роста цен существуют различные антимонопольные ведомства.
В России эту функцию выполняет Федеральная антимонопольная служба. Однако для неё прописано крайне беспомощное законодательство.
«Она даже ничего не в состоянии толком сделать, пока её не побудит к этому прокуратура или какие-то другие властные органы, как мы иногда видим. К чему это ведёт? Это ведёт к тому, что у нас продавцы на рынке подвержены монопольному принципу ценообразования. Как действуют монополии? Их интересует, согласно законам рыночной экономики, один главный вопрос: как повысить свою собственную прибыль. Конечно, легче всего повысить методом повышения цен. Что они и делают», – отметил Беляев.В заключение он добавил, что цены на продукты в России будут расти до тех пор, пока ФАС не получит достаточные полномочия.
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Анастасия Чинкова