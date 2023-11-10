Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты

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Согласно данным обзора рисков финансовых рынков Центробанка РФ, в октябре 2023 года россияне нарастили покупку иностранной валюты до 120,9 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.
«Население РФ в октябре почти в три раза нарастило объём нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки. В целом за месяц граждане приобрели валюты на сумму 120,9 млрд руб.», — говорится в публикации.
В ЦБ отмечают, что основной объём пришёлся на евро и американские доллары. Во второй половине октября темпы роста покупок ускорились на фоне укрепления рубля.
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