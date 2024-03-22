Саммит ЕС не принял решений о введении тарифов на агропродукцию РФ и Белоруссии

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Участники саммита ЕС не приняли конкретных решений относительно повышения тарифов на агропродукцию из РФ и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила на саммите ввести меры против российского и белорусского зерна, а именно — повысить пошлины на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на данную инициативу европолитиков мнением, что эта мера лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС. Однако по итогам саммита никаких решений в этом направлении от Европарламента озвучено не было.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на данную инициативу европолитиков мнением, что эта мера лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием.
«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире?» — задалась вопросом дипломат.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС. Однако по итогам саммита никаких решений в этом направлении от Европарламента озвучено не было.
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Мария Федоровцева