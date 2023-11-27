Санкт-Петербургская биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве

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ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на которой проходили торги с участием иностранных ценных бумаг, опровергла информацию о подаче заявления на банкротство в качестве должника.
В начале ноября «Санкт-Петербургская биржа» попала под блокирующие американские санкции, что означало полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. На фоне новостей о банкротстве акции площадки обвалились до 34%, затем они начали восстанавливаться.
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