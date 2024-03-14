Сбер отдаст ИИ до 70% решений по кредитам для юрлиц

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Около 70% кредитных решений в отношении юридических лиц в Сбере будет приниматься при помощи искусственного интеллекта (ИИ), заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его слова передает ТАСС.
Ведяхин рассказал, что уже 100% кредитных решений по физическим лицам принимается с помощью искусственного интеллекта. По юридическим лицам, прогнозирует он, до конца 2024 года порядка 70% решений по кредитам будет приниматься тоже с использованием технологий ИИ — и по количеству, и по объему.
Сбербанк внедрил в работу более 200 моделей искусственного интеллекта, которые помогают сотрудникам составлять портрет клиента, вести планирование, контроль и учет и принимать решения по урегулированию задолженности.
Ранее стало известно, что «Сбер» приступил к поиску специалистов для работы над искусственным интеллектом (ИИ), который будет управлять человекоподобными роботами.
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Ювелина Бернст