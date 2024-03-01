Илон Маск подал в суд на разработчика ChatGPT

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Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, ответственную за разработку ChatGPT, сообщает Courthouse News Service.
По мнению бизнесмена, она нарушила основное условие, которое предполагает, что искусственный интеллект должен развиваться в интересах человечества, а не ради коммерческой выгоды.
В иске Маска отмечается, что компания была обязана сохранить открытым исходный код своей технологии. Однако после начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в подразделение корпорации, считает Маск.
Он утверждает, что OpenAI, Inc. теперь является неофициальным филиалом с закрытым исходным кодом крупнейшей технологической компании в мире — Microsoft. По словам Маска, при новом руководстве компания не только разрабатывает технологию искусственного общения (AGI), но и стремится максимизировать прибыль для Microsoft, а не работает на благо человечества.
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В иске Маска отмечается, что компания была обязана сохранить открытым исходный код своей технологии. Однако после начала сотрудничества с Microsoft она скрыла его и превратилась в подразделение корпорации, считает Маск.
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Артем Кузьмин