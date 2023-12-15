Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Сбербанк повысил ставки по ряду рублёвых вкладов с максимальной доходностью в 16% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что рост показателей составил от 0,8 до 1,68 процентного пункта.
Сбербанк анонсировал повышение ставок по популярным вкладам «Лучший %» и линейкам СберВкладов и Управляй.
При этом в банке отметили, что эти вклады доступны только зарплатным клиентам, у которых есть подписка. Также одним из условий является то, что при открытии вклада «новыми» средствами, они не должны были в течение предыдущих трёх месяцев храниться на других вкладах в Сбербанке.
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Анастасия Чинкова