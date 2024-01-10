Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Объем государственного долга США серьезно вырос, преодолев отметку 34 триллиона долларов. На обслуживание долга гражданам Америки в скором времени нужно будет тратить по одному триллиону долларов в год. Такие суммы несут риски для общей системы финансов и мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Росконгресса.