Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Фото: iStock/Evkaz
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 16,7% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что ставки по программам с государственной поддержкой при этом не изменятся. В банке сообщили, что минимальные ставки по программе «Загородная недвижимость» составят от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%.
Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Примечательно, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.
Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше.
Читайте также:
В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Примечательно, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.
Читайте также:
В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Екатерина Коршунова