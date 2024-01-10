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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбер повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых
10 января 2024, 10:16
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка составит 16,7% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что ставки по программам с государственной поддержкой при этом не изменятся. В банке сообщили, что минимальные ставки по программе «Загородная недвижимость» составят от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%.

Напомним, в декабре 2023 года Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Примечательно, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.


Как отмечали в регуляторе, такие меры начали приниматься в июле текущего года для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В связи с принятой стратегией, экономисты неоднократно заявляли, что ключевая ставка продолжит повышаться и дальше.

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Стала известна главная угроза мировой экономике в 2024 году
Росконгресс назвал госдолг США главной угрозой мировой экономике в 2024 году
10 января 2024, 07:04

Фото: istock / rarrarorro

Объем государственного долга США серьезно вырос, преодолев отметку 34 триллиона долларов. На обслуживание долга гражданам Америки в скором времени нужно будет тратить по одному триллиону долларов в год. Такие суммы несут риски для общей системы финансов и мировой экономики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад Росконгресса.

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и 1 триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — отмечается в докладе.
При таком соотношении госдолга Соединенных Штатов и доходов бюджета расплатиться «математически невозможно».

Специалисты отметили, что такой размер долга накопился при низких ставках, а необходимость его рефинансировать появилась при высоких, ограничивающих экономическую активность и сокращающий поток денег.

Ранее россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#долги
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КРМО за год привлекла в Подмосковье инвестпроекты на 60 млрд рублей
09 января 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Корпорация развития Московской области привлекла в регион в прошедшем году инвестпроекты на 60 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В 2023 году при участии КРМО в регион было привлечено 45 новых инвесторов с объёмом инвестиций свыше 60 млрд рублей. В проработке корпорации находятся ещё 405 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 374 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, самой привлекательной сферой для инвесторов в прошлом году осталась металлообработка. Она заняла 28% от общего объема инвестпроектов. На втором месте, как и годом ранее, оказалась пищевая промышленность – 16%.

Так, компания «Полимертехком» запустила импортозамещающее производство полимерного рукава для восстановления повреждённых трубопроводов. Компания «Диаконт» наладила производство тест-полосок и глюкометров для больных сахарным диабетом.

Один из необычных проектов в сфере импортозамещения стало выращивание редких цветов. Маттиолу, львиный зев и тюльпаны редких сортов традиционно привозили в Россию из Голландии и Кении. Теперь их выращивают в Раменском городском округе.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах
Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
09 января 2024, 21:36

Фото: iStock/bodnarchuk

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Моисеева, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину. Он отметил, что в правительстве крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, в данной ситуации предъявить таким лицам нечего.

Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету.

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#банк
#прогноз
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Россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале
Экономист Алиев: «Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным»
09 января 2024, 19:08

Фото: istockphoto.com/Diy13

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95.
«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций. Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным», — отметил в беседе с Газета.ру Алиев.

Вместе с тем, по его мнению, спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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#курс рубля
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Финансист Бабин: Причина укрепления курса рубля — первый рабочий день года
09 января 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является первый рабочий день в наступившем году.
«На российский валютный рынок возвращаются экспортёры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объём выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

По его словам, в дальнейшем негативное влияние на российскую валюту могут оказать относительно низкие цены на нефть.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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#доллар
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#курс
#спрос
#импорт
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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,3%
09 января 2024, 18:24

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, а в 2025-м — до 0,9%. Об этом говорится в докладе международной организации.
Отмечается, что финансовая организация увеличила данный показатель в обоих случаях на 0,1% по сравнению с прошлыми оценками. При этом в прошлом году российская экономика, согласно оценке банка, выросла на 2,6 процентного пункта.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с 2022 годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев.

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#экономика
#банк
#владимир путин
#татьяна голикова
#ввп
#доходы
#рф
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Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в районе 85-87 рублей
09 января 2024, 16:27

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей.
Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

«А значит, до весны мы вполне сможем увидеть котировки в следующем коридоре: 85-87 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань. Но ближе к лету этот тренд утратит силу, и иностранные валюты пойдут в рост», — пояснил в беседе с RT Тумин.

Ранее финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков, однако уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.

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#рост
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Доллару предсказали падение до 80 рублей
Финансовый советник Родин спрогнозировал падение доллара до 80 рублей
09 января 2024, 15:37

Фото: IStock/Diy13

Курс доллара пал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков. Уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.
«На рынке не было основных игроков и маленькие сделки могли двигать курс. Сейчас основные игроки вернулись на биржу и теперь у нас снижается фактор недостаточности и ликвидности, волатильность сокращается. Также с сегодняшнего дня Центробанк вышел на рынок с продажей валюты, и это укрепляет позицию рубля. И вполне возможно, что курс будет немного снижаться. То есть рубль будет укрепляться и на фоне жёсткой позиции ЦБ, курс вернётся к позициям 80-88 рублей за доллар», — заметил эксперт.
По словам Родина, рубль может укрепляться до президентских выборов, которые запланированы на 17 марта.

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#доллар
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#курс
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря
09 января 2024, 14:44

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс американской валюты опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Прежде в беседе с «Радио 1», финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогнозы по доллару на 2024 год.

По словам специалиста, курс валюты может вновь достигнуть 100 рублей. Беляев пояснил, что состояние национальной валюты зависит от экономических процессов. Он назвал фундамент для укрепления рубля прочным, однако добавил, что говорить о стабильном значении пока рано.

Увеличение доллара до 100 рублей аналитик допустил при пессимистичном положении дел. В лучшем случае, доллар не превысит 95 рублей, пояснил эксперт.

4 января прошло открытие торгов Мосбиржи. Курс доллара по отношению к российской национальной валюте показал устойчивость и сохранился на прежнем уровне.

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