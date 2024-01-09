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В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах

Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России
09 января 2024, 21:36
Фото: iStock/bodnarchuk

Фото: iStock/bodnarchuk

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Моисеева, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину. Он отметил, что в правительстве крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, в данной ситуации предъявить таким лицам нечего.

Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.


Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету.

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Россиянам назвали наиболее вероятный курс доллара в феврале
Экономист Алиев: «Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным»
09 января 2024, 19:08

Фото: istockphoto.com/Diy13

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95.
«На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее влияющими выступают геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка РФ и административные меры. Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс мажорных ситуаций. Диапазон 87-95 будет наиболее вероятным», — отметил в беседе с Газета.ру Алиев.

Вместе с тем, по его мнению, спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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#доллар
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Финансист Бабин: Причина укрепления курса рубля — первый рабочий день года
09 января 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных причин нынешнего укрепления рубля является первый рабочий день в наступившем году.
«На российский валютный рынок возвращаются экспортёры, которые по-прежнему обязаны продавать основной объём выручки. В то же время спрос на импорт в самом начале года традиционно сокращается после всплеска, связанного с новогодними праздниками», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

По его словам, в дальнейшем негативное влияние на российскую валюту могут оказать относительно низкие цены на нефть.

Ранее директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей. Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,3%
09 января 2024, 18:24

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, а в 2025-м — до 0,9%. Об этом говорится в докладе международной организации.
Отмечается, что финансовая организация увеличила данный показатель в обоих случаях на 0,1% по сравнению с прошлыми оценками. При этом в прошлом году российская экономика, согласно оценке банка, выросла на 2,6 процентного пункта.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с 2022 годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев.

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#экономика
#банк
#владимир путин
#татьяна голикова
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#доходы
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Аналитик Тумин спрогнозировал курс доллара в районе 85-87 рублей
09 января 2024, 16:27

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Директор рынков России и СНГ Валерий Тумин заявил, что в ближайший квартал курс доллара будет варьироваться в диапазоне 85-87 рублей.
Кроме того, специалист отметил, что из-за неопределённости на мировом рынке евро и доллар «ждёт проверка на прочность».

«А значит, до весны мы вполне сможем увидеть котировки в следующем коридоре: 85-87 рублей за доллар, 95-96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань. Но ближе к лету этот тренд утратит силу, и иностранные валюты пойдут в рост», — пояснил в беседе с RT Тумин.

Ранее финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков, однако уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.

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Доллару предсказали падение до 80 рублей
Финансовый советник Родин спрогнозировал падение доллара до 80 рублей
09 января 2024, 15:37

Фото: IStock/Diy13

Курс доллара пал ниже 90 рублей впервые с 29 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Финансовый советник Глав семей Алексей Родин объяснил, что российская валюты была волатильная во время новогодних праздников, так как на рынке не было финансовых игроков. Уже скоро рубль может укрепиться до 80 за доллар.
«На рынке не было основных игроков и маленькие сделки могли двигать курс. Сейчас основные игроки вернулись на биржу и теперь у нас снижается фактор недостаточности и ликвидности, волатильность сокращается. Также с сегодняшнего дня Центробанк вышел на рынок с продажей валюты, и это укрепляет позицию рубля. И вполне возможно, что курс будет немного снижаться. То есть рубль будет укрепляться и на фоне жёсткой позиции ЦБ, курс вернётся к позициям 80-88 рублей за доллар», — заметил эксперт.
По словам Родина, рубль может укрепляться до президентских выборов, которые запланированы на 17 марта.

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#центробанк
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря
09 января 2024, 14:44

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс американской валюты опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Прежде в беседе с «Радио 1», финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогнозы по доллару на 2024 год.

По словам специалиста, курс валюты может вновь достигнуть 100 рублей. Беляев пояснил, что состояние национальной валюты зависит от экономических процессов. Он назвал фундамент для укрепления рубля прочным, однако добавил, что говорить о стабильном значении пока рано.

Увеличение доллара до 100 рублей аналитик допустил при пессимистичном положении дел. В лучшем случае, доллар не превысит 95 рублей, пояснил эксперт.

4 января прошло открытие торгов Мосбиржи. Курс доллара по отношению к российской национальной валюте показал устойчивость и сохранился на прежнем уровне.

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#курс
#рубль
#экономика
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Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах
Экс-менеджеры Тинькофф Банка Федоров и Чесаков купили банк на Филиппинах
09 января 2024, 13:37

Фото: iStock/ultramarine5

Сооснователь Salmon, бывший соруководитель «Тинькофф» Павел Федоров рассказал в беседе с РБК, ​что основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» финтех-стартап Salmon купил филиппинский банк Bank St Rosa.
Отмечается, что стоимость сделки не называется, однако она будет закрыта в ближайшие недели. При этом стартап Salmon получит 59,7% банка.

По информации источника, покупка лицензированного банка позволит Salmon увеличить перечень предоставляемых услуг. Федоров подчеркнул, что благодаря данной сделке Salmon сможет «привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, можем финансировать средний и малый бизнес».

Сообщается, что данные о приобретенном банке ограничены. Известно, что он ведет свою работу с 1963 года.

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#малый бизнес
#покупка
#банк
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Власти Кубы в 5 раз повысят цены на бензин
09 января 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Aoraee

С февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%.
О решении повысить цены на топливо сообщил министр финансов страны Владимир Регеро, пишет РИА Новости.

В эфире телепрограммы Mesa Redonda министр сообщил, что цена литра бензина вырастет с 30 кубинских песо до 156 (6,51 доллара, или около 600 рублей).

Регеро сообщил, что эта мера нужна для восстановления экономики. С 1 марта в планах властей увеличение цены на электричество на 25% для абонентов, которые используют более 500 киловатт в месяц.

В первой половине 2022 года Куба оказалась в списке стран с самым недоступным топливом. Население Кубы может позволить себе в среднем 27 литров топлива.

Ранее сообщалось, что решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.

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#бензин
#топливо
#цены
#экономика
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Миру предрекли торговые войны из-за Китая
Bloomberg: из-за роста производства в Китае есть риск новых торговых войн
09 января 2024, 10:04

Фото: istock / Sky_Blue

Решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за трудностей в экономике Китай стал больше ориентироваться на производство, чем на недвижимость, которая до этого обеспечивала около 20% роста экономики КНР. Данный механизм пока что помогает стране избежать рецессии. Власти нарастили выдачу кредитов промышленным предприятиям, чтобы они в свою очередь увеличили экспорт товаров. Сейчас Китай осуществляет поставки на зарубежные рынки примерно 45% произведенных товаров, поскольку жители КНР не могут приобретать все, что производится внутри страны.

Это помогло избежать спада, но при этом увеличило риск дисбаланса и рост напряженности в сфере торговли с другими государствами.

Чиновники США И ЕС отмечают, что рост мощностей КНР может привести к тому, что промышленная база других стран окажется подорванной.

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