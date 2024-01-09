В Минфине сообщили о вывозе россиянами золота в карманах

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Моисеева, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину. Он отметил, что в правительстве крайне обеспокоены тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, в данной ситуации предъявить таким лицам нечего.
Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.
Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету.
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Уточняется, что в постановлении будут прописаны фиксированные нормы объёмы. Планируемый реалистичный срок готового документа — конец первого квартала.
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Екатерина Коршунова