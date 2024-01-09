Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

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Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, а в 2025-м — до 0,9%. Об этом говорится в докладе международной организации.
Отмечается, что финансовая организация увеличила данный показатель в обоих случаях на 0,1% по сравнению с прошлыми оценками. При этом в прошлом году российская экономика, согласно оценке банка, выросла на 2,6 процентного пункта.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в России развивается стабильно и предсказуемо. Путин отметил повышение показателя ВВП России, который по сравнению с 2022 годом вырос на 2,8% за прошедшие девять месяцев.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.
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Екатерина Коршунова