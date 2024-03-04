«Семейную ипотеку» продлят по поручению Путина до 2030 года

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о доплате к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы, которая направлена для заключения в правительство.