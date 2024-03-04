«Семейную ипотеку» продлят по поручению Путина до 2030 года

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Социальная государственная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года по поручению Владимира Путина, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
«Семейная ипотека» направлена на поддержку многодетных семей и семей с маленькими детьми. Её цель - улучшить демографическую ситуацию в стране. Ожидаемые расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 1,5 трлн рублей.
Министерство финансов РФ считает, что необходимо добиться снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок.
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Министерство финансов РФ считает, что необходимо добиться снижения общего влияния льготных программ на ипотечный рынок.
«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – подчеркнул Силуанов.Базовые параметры программы «Семейная ипотека» будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка в 6%. Предварительные расчёты Минфина показывают, что в 2024 году дополнительные бюджетные расходы на продление программы составят около 260 млрд рублей. Однако фактические расходы будут зависеть от изменений ключевой ставки в текущем году и в будущем.
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Сергей Калугин