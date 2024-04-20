Сенатор Пушков обратил внимание на лукавство Евросоюза по вопросу российского газа

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков обвинил страны Евросоюза в лукавстве относительно вопроса российского газа. Выступая на своем Telegram-канале, сенатор отметил, что некоторые страны ЕС по-прежнему принимают российский газ и «не намерены» от него отказываться. Другие страны ЕС активно покупают сжиженный природный газ (СПГ).
«Еще год назад доля России в европейских закупках СПГ составляла 10-11 процентов, сейчас же возросла до 15 процентов. По этим закупкам Россия на 3-ем месте у европейцев – после США и Катара», – уточнил Пушков.
Он добавил, что официального запрета на закупки российского газа в ЕС нет.
«Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся», – заключил сенатор.
Ранее, в апреле, было объявлено, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» находятся на рекордном уровне. По сравнению с прошлогодними показателями экспорт продолжает расти.
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Александр Климов