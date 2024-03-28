Шесть представителей Подмосковья стали лауреатами премии «Предприниматель года»

Фото: пресс-служба премии «Предприниматель года»
Шесть участников из Московской области названы лауреатами Х Всероссийской премии «Предприниматель года 2023». Церемония награждения состоялась в Москве.
«Это крупнейшее событие в области предпринимательства, где российские компании и бизнесмены представляют свои достижения. Премия уже 10-й год собирает элиту российского предпринимательства. Цели премии – развитие предпринимательского сообщества, выявление и публичное поощрение лучших субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, популяризация достижений предпринимательства. Основная задача – продвижение региональных брендов», – сообщили организаторы.Лауреатами стали участники из Подмосковья Анатолий Лизунов и Анна Веденеева (номинация «Сфера услуг»), Дарья Кривошеева («Фитнес и здоровый образ жизни»), Андрей Белянин («Индустрия питания»), Елена Сафонова («Женское предпринимательство») и Валентина Пиманова («Молодой предприниматель»).
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Лора Луганская