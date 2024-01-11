В Подмосковье пройдет III Всероссийская премия «Молодой промышленник года»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Промышленников из Подмосковья приглашают к участию в III Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Начался новый сезон премии «Молодой промышленник года», в котором могут принять участие собственники, директора, главные инженеры развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса в возрасте до 40 лет.
Стоит отметить, что в жюри будут глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
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«Будущее российской промышленности в надежных руках. Множество прорывных идей молодые промышленники сегодня дают. Крупные предприятия, холдинги заинтересованы в этой продукции и технологиях. Своим примером участники Премии показывают пример молодежи, какой личный вклад можно внести в развитие страны», — поделился замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.
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Мира Полтева