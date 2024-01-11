Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье пройдет III Всероссийская премия «Молодой промышленник года»

В Подмосковье пройдет III Всероссийская премия «Молодой промышленник года»

11 января 2024, 12:15
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Промышленников из Подмосковья приглашают к участию в III Всероссийской премии  «Молодой промышленник года». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Начался новый сезон премии «Молодой промышленник года», в котором могут принять участие собственники, директора, главные инженеры развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса в возрасте до 40 лет.

«Будущее российской промышленности в надежных руках. Множество прорывных идей молодые промышленники сегодня дают. Крупные предприятия, холдинги заинтересованы в этой продукции и технологиях. Своим примером участники Премии показывают пример молодежи, какой личный вклад можно внести в развитие страны», — поделился замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.


Стоит отметить, что в жюри будут глава Минпромторга России Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе

Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы

В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»
#денис мантуров
#будущее
#страны
#предприятия
#развитие
#собственники
#подмосковье
#премия
#предприниматели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф