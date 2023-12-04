Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»

Подмосковье стало победителем «Зелёной премии», заняв первое место в номинации «Регионы России». А Минэкологии региона получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за разработанную и внедрённую автоматизированную систему контроля несанкционированных сбросов отходов. Российский экологический оператор наградил победителей и призёров конкурса на церемонии в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.