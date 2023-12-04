Подмосковье заняло первое место, а Минэкологии стало призёром конкурса «Зелёная премия»

Фото: Минэкологии МО
Подмосковье стало победителем «Зелёной премии», заняв первое место в номинации «Регионы России». А Минэкологии региона получило спецприз в номинации «Инициативы отраслевых компаний» за разработанную и внедрённую автоматизированную систему контроля несанкционированных сбросов отходов. Российский экологический оператор наградил победителей и призёров конкурса на церемонии в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.
Конкурс определил лучших среди отраслевых компаний, регионов и представителей региональной власти, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций и экоактивистов, которые внесли значимый вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
Он добавил, что власти Подмосковья всегда рады помочь, особенно при запуске автоматизированной системы контроля несанкционированных сбросов и провоза строительных отходов.
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«Приятно получать призы за заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в то же время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства. Многие субъекты уже берут с нас пример», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Зеленую премию» мы ежегодно вручаем для привлечение внимания к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулирования как можно большего числа людей становиться экологически активными. А ещё этот конкурс показывает, как много отличных экологических проектов по всей стране и повышает инвестиционную привлекательность отрасли», – заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.В этом году в конкурсе «Зелёная премия» участвовало 3,8 тыс проектов. Конкурс проводился в пяти номинациях – «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтёрские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов Федерации была введена номинация «Регионы России».
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Лора Луганская