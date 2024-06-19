Шоколад в России подорожал на 15% с начала года

Фото: iStock/NATALIA MARNA
В России с начала текущего года на 15% увеличилась стоимость шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек индекс».
«Средний чек шоколадной плитки, по данным первых пяти месяцев этого года, составляет 304 руб. – это на 15% выше, чем в прошлом году. Весовые шоколадные конфеты подорожали на 13% со средним чеком 346 руб., а конфеты в коробках – на 11%, здесь средний чек составил 603 рублей», – сказал собеседник в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
При этом поясняется, что шоколад и конфеты дорожают из-за увеличения затрат производителей какао-бобового сырья во всем мире. Однако в России спрос на шоколадную продукцию не падает, а только растёт.
Таким образом, спрос на шоколадки вырос на % по сравнению с прошлым годом, весовые шоколадные конфеты стали покупать на 6% чаще, а коробки с конфетами – на 5%.
Читайте также:
Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад
Экономист Строганов предрёк рост цен на шоколад к апрелю
Роскачество: Шоколад «Аленка» официально признан халяльным
Элина Позднякова