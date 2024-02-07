Экономист Строганов предрёк рост цен на шоколад к апрелю

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Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявил, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.
Он уточнил, что рост стоимости продукта может произойти в том случае, если производитель кондитерских изделий и их продавец решат заранее подстраховаться и компенсировать потенциальные потери.
Ранее основатель кондитерской фабрики Андрей Латышев заявил, что в этом году в России может возникнуть дефицит шоколада из-за нехватки сырья и проблем с поставками.
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«А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже. Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток», — добавил в беседе с Газета.ру Строганов.
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Мелисса Тимофеева