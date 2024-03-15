Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад

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Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, рост цен на шоколад в российских магазинах ожидается, однако он не превысит 15%.
«В ближайшие месяцы опт и розница в России будут продавать товарные остатки шоколада, и они не заинтересованы получить «шоковую» реакцию потребителя, рост цен будет постепенным. Также рынок ждёт урожая какао-бобов. <…> В дорогом сегменте шоколада рост цены может быть и выше 15%», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.
При этом, он отметил, что снижения потребления шоколада на фоне роста стоимости продукта не ожидается.
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