Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии

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Румынская компания Romgaz, открывшая филиал в Кишиневе, будет продавать газ Молдавии по более высокой цене, чем Россия. Об этом заявил лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, Romgaz намерена получить лицензию на поставку природного газа в Молдавию.
В ноябре 2023 года президент Румынии Клаус Йоханнис, находясь с официальным визитом в Будапеште, заявил, что Румыния планирует поставлять природный газ, добываемый на своей территории, в Венгрию, чтобы помочь стране уменьшить энергетическую зависимость от России.
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«Только один вопрос. Откуда у них газ? Схема простая. Нам продадут тот же самый российский газ, но по завышенной цене», — отметил Шор.
В ноябре 2023 года президент Румынии Клаус Йоханнис, находясь с официальным визитом в Будапеште, заявил, что Румыния планирует поставлять природный газ, добываемый на своей территории, в Венгрию, чтобы помочь стране уменьшить энергетическую зависимость от России.
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Артем Кузьмин