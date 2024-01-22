Инвестор Сидоров усомнился в дальнейшем снижении цен на газ

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что в перспективе цены на газ вряд ли будут снижаться далее.
«Наконец-то сыграла ставка на ВИЭ, которую делает Европа, а именно: увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций, восстановление производства атомной энергии во Франции. Благодаря этим факторам значение газа в энергобалансе Европы снизилось. Но в конце 2024 года истекает срок договора России и Украины о транзите газа — так что рынку ЕС стоит ожидать ещё большего сокращения поставок из России. А большая часть новых заявленных мощностей СПГ появится на рынке не раньше 2025-2026 годов», — пояснил в беседе с RT Сидоров.
До этого сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов снизились до $299,8 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 июля 2023 года.
«Деньги у людей есть, но как их удачно пристроить, большинство понятия не имеет. Самые распространенные способы — это положить в банк на рублевый депозит или прикупить доллары и спрятать их в комоде. Обе стратегии невыгодны ни людям, ни государству», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Сидоров.
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