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Антироссийские ограничения со стороны США привели к развитию глобальной теневой экономики. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal. Уточняется, что на это повлияли санкции в том числе против КНР, КНДР, Венесуэлы и Ирана.
«Западные санкции и экспортный контроль были призваны усмирить врагов США, но вместо этого привели к созданию теневой экономики», – сказано в материале.
Отмечено, что в Вашингтоне ожидали ограничить ресурсы названных государств, а получили в результате скорый рост теневой экономики. В ответ на ограничения с американской стороны, страны создали блок, экономика которого весьма развита для противостояния Штатам в финансовой войне.
По данным таможенной статистики, несмотря на санкционные меры, неугодные Штатам страны продолжают активно торговать. Например, Китай пользуется российской, иранской и венесуэльской нефтью по низкой цене, а это снижает эффективность ограничений Запада и поднимает экономику названным странам.
Кроме того, китайская валюта, а также платежные системы для торговых расчетов тоже ослабляют контроль над ограничениями со стороны Запада.
В Москве не единожды заявляли о способности справиться с давлением ограничений, которое началось после начала спецоперации в Донбассе.
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