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Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева

22 марта 2024, 19:04
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России наблюдается перегрев экономики, однако его пик уже пройден.

«Перегрев или превышение спроса над возможностями наращивания предложений, это величины количественно неизменяемые, но один из показателей уровня перегрева это инфляция. Мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. В этом смысле можно говорить, что пик перегрева пройден», — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос корреспондента Газета.ру.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно. При этом, по её словам, отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.

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#работа
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#цб
#экономика
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Пекари из Рузы воссоздали старинный рецепт постных пряников
22 марта 2024, 18:27

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Екатерина Данилина

Семья пекарей из Рузского городского округа, который славится ароматными пряниками, воссоздали старинный русский рецепт. Вкусные сувениры выпускают в пекарне ButterBROT Ярослав и Маруся Васьковские.
«Рецепт мы нашли в Русском историческом музее. Долго не могли подобрать технологию, не понимали, что делать с ингредиентами. В итоге нашли бабушку, которая знает тонкости приготовления», – рассказал Ярослав.

Создание пряника – трудоёмкий процесс, который занимает много времени. Старания пекарей были вознаграждены после изготовления первой партии пряников – их раскупили всего за день.


Пряники из рузской пекарни сладкоежки могут употреблять даже в Великий Пост.
«Они на сто процентов постные – в составе только ржаная мука, гречишный мёд и специи. Прослойка – из изюма и чернослива, что делает пряники не только вкусными, но и полезными», – отметила Маруся.

Часто пряники покупают в качестве сувенира. В коллекции пекарей – Руза, Истра, Волоколамск, Москва и Московская область. Лакомства могут храниться до полугода.

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#экономика
#инвестиции
#продукты
#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#рузский городской округ
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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
22 марта 2024, 18:08

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает на сайте регулятора.
«Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщают в Центробанке.
По результатам заседания совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно, если регулятор увидит устойчивое уменьшение уровня инфляции.

Так в феврале рост потребительских цен на товары и услуги в РФ вырос с 7,4% до 7,7%, но с поправкой на сезонный фактор уже начал снижаться, отметили в ЦБ.

С июля 2023 года Центробанк повышал ключевую ставку с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. Сначала ставку подняли на 1%, в августе из-за падения курса рубля на 3,5%. Осенью ставка была увеличена на три процентных пункта, а в декабре — еще на один.

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#рост
#центробанк
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#центральный банк россии
#цб
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Участников Недели банковского сектора научили управлять личными финансами
22 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Сбера

Эксперты Среднерусского банка Сбербанка приняли участие в Неделе банковского сектора, организованной Министерством экономики и финансов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Тематическая неделя проходит на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Фестиваля финансовой культуры и грамотности. Эксперты выступили с лекциями и рассказали об осознанном подходе к личным финансам и кибербезопасности.
«Сбер регулярно проводит обучающие мероприятия по финансовой грамотности и кибербезопасности для школьников, студентов и людей старшего поколения. В прошлом году в Подмосковье и девяти ближайших регионах прошло более 8,8 тыс. мероприятий. Цель этой работы – обучение людей управлению личными финансами», – сказал вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.


Эксперты поделились с посетителями основами финансового планирования и методами управления капиталом по четырём главным направлениям. Первое – это финансовый резерв. Он должен защитить человека в случае непредвиденных трат или изменений в жизни. Самый распространённый инструмент обеспечения финансового резерва – это вклады.


Второе направление – финансовая защита, которая позволит уберечь человека и его сбережения от крупных трат, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом. Создать её помогут программы страхования Сбера, а Пенсионный план даст возможность сохранить привычный уровень жизни на пенсии.

Приумножение капитала – то есть приобретение активов, от которых ожидается получение дохода, превышающего затраты на него, – позволит накопить средства на будущие финансовые цели.


На лекциях по кибербезопасности слушателям рассказали о работе Сбера по защите клиентов, сотрудников и офисов банка. Это защита включает развитие системы охранной сигнализации, фрод-мониторинг, взаимодействие с органами правопорядка.
«Цель Фестиваля финансовой культуры и грамотности – помочь перейти от простого набора знаний к устоявшимся ценностям и навыкам поведения. Важно не только знать, но и правильно действовать. Сегодня банки – неотъемлемая часть жизни каждого человека и общества в целом. Обучение грамотному распоряжению финансами уже не может быть желанием, а становиться необходимостью и социальной ответственностью каждого участника финансового рынка. Чем подкованнее потребитель, тем меньше он несёт рисков», – отметил замминистра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров.
Для школьников и студентов на фестивале провели онлайн-квест «Кибербезопасный город», который позволил закрепить полученные знания.


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#сбербанк
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#форум
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Саммит ЕС не принял решений о введении тарифов на агропродукцию РФ и Белоруссии
22 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/Azay photography

Участники саммита ЕС не приняли конкретных решений относительно повышения тарифов на агропродукцию из РФ и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила на саммите ввести меры против российского и белорусского зерна, а именно — повысить пошлины на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на данную инициативу европолитиков мнением, что эта мера лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием.

«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире?» — задалась вопросом дипломат.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС. Однако по итогам саммита никаких решений в этом направлении от Европарламента озвучено не было.

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#россия
#белоруссия
#зерно
#евросоюз
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Суд взыскал в пользу РФ акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода
22 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода, следует из карточки дела.
Это первое такое решение в истории современной России. К делу привлечены около 2,3 тыс. ответчиков, в числе которых физические лица.

Иск об изъятии акций в пользу государства подал прокурор Пермского края в 2022 году. Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства 89,5% акций СМЗ, которыми владели четыре крупных акционера: Сергей Кирпичев (15,45%), Петр Кондрашев (24%), Тимур Старостин (25%) и Игорь Пестриков (25%).

Иск удовлетворен полностью.

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#суд
#россия
#завод
#инвесторы
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ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике
Набиуллина: ЦБ продолжает наблюдать признаки перегрева в экономике России
22 марта 2024, 16:38

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк продолжает отслеживать признаки перегрева в российской экономике, передает РИА Новости.
Она заявила, что хотя пик перегрева уже пройден, но рост спроса все еще превышает возможности предложения. Набиуллина подчеркнула, что одним из показателей уровня перегрева является инфляция, которая указывает на наличие или отсутствие дисбаланса.

Она также отметила замедление инфляции в настоящее время, что, по ее словам, говорит о том, что, возможно, пик перегрева уже пройден, но спрос все еще превышает возможности предложения.

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#инфляция
#спрос
#цб
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Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
Набиуллина назвала работу ЦБ по отзыву лицензий у российских банков точечной
22 марта 2024, 15:48

Фото: kremlin.ru

Работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно.
Об этом 22 марта на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.

«Мы принимаем точечные решения по отзыву лицензий. Внимательно контролируем и проводим надзор за ситуацией в конкретных банках. Не было у нас моратория. Если банк не исправляет свое положение, будь то из-за недостаточности капитала или массового увеличения сомнительных операций, мы принимаем соответствующие меры», — добавила Набиуллина.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела». Банк специализировался на переводах между «Киви банком» и иными участниками рынка. ЦБ оценивает эти операции как высокорисковые.

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#центробанк
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#цб
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АО «Российский экспортный центр» помогает бизнесу на внешнем рынке
22 марта 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Tryaging

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) оказывает предпринимателям меры поддержки, которые помогают отечественным бизнесменам и компаниям успешно развивать экспортною деятельность.
Мероприятия по оказанию помощи российскому бизнесу проводятся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основной целью является увеличение несырьевого неэнергетического экспорта из России.

Так, входящее в группу РЭЦ российское экспортное страховое агентство ЭКСАР в 2023 году предоставило страховое покрытие на сумму более 525 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в 2022 году. Объём внешнеторговых сделок, которые ЭКСАР сопровождал инструментами страховой поддержки, вырос на 31% и в абсолютном выражении составил более 14 миллиардов долларов США.

Всего за предыдущий год поддержка была оказана более 670 компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности. Из них 58,1% — субъекты малого и среднего предпринимательства. По словам старшего вице-президента РЭЦ, генерального директора ЭКСАР Никиты Гусакова, результаты работы компании по поддержке критического импорта превзошли плановые ожидания и были достигнуты благодаря стратегической переориентации географии экспортных потоков.

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#импорт
#страхование
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В Подмосковье проведут агрофорум по антикризисным практикам
22 марта 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Четвёртый открытый региональный агрофорум «Наша земля – Подмосковье» проведут 20 апреля в Коломне, главной темой форума станут антикризисные практики и решение кадровых вопросов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе форума участники смогут обсудить различные антикризисные меры и практики, а также кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий. По итогам встречи планируется выработать рекомендации по трудоустройству молодёжи», — отмечается в сообщении.
В рамках форму будет организована выставка-ярмарка продукции предприятий сельского хозяйства, а также различные развлечения для детей и взрослых, включая квесты, езду на лошадях и трактор-шоу.
Желающие принять участие в работе форума должны пройти онлайн-регистрацию по ссылке.

Мероприятие состоится на площадке Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова по адресу: Коломна, Малинское шоссе, дом №36. Более подробная информация о форуме размещена на официальном сайте колледжа.

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