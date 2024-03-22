Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России наблюдается перегрев экономики, однако его пик уже пройден.
«Перегрев или превышение спроса над возможностями наращивания предложений, это величины количественно неизменяемые, но один из показателей уровня перегрева это инфляция. Мы видим, что сейчас происходит замедление инфляции. В этом смысле можно говорить, что пик перегрева пройден», — ответила Набиуллина на соответствующий вопрос корреспондента Газета.ру.
Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что работа ЦБ по отзыву лицензий у российских банков проводится целенаправленно. При этом, по её словам, отзыв лицензии является крайней мерой, предшествующей системной работе.
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Мелисса Тимофеева