Швейцария выступила за передачу российских денег Украине

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Члены швейцарского сената отдали голоса за использование замороженных российских денег ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.
Речь идёт о сумме в 8,5 миллиардов долларов.
«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций», - сказано в документе.
Нужно отметить, что Швейцария не входит в ЕС не является членом военного блока НАТО, поддерживая нейтралитет, но Бёрн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.
1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России.
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«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций», - сказано в документе.
1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России.
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Сергей Калугин