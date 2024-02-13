Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной

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Швейцария не может быть посредником в переговорах по Украине из-за утраты доверия со стороны России, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует Lenta.ru.
«Ну какие тут посреднические услуги (по переговорному процессу) будут. Они тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Лавров.
Российский министр иностранных дел также напомнил, что сейчас Швейцария заняла явную антироссийскую позицию, окончательно разрушив нейтральные отношения с Москвой.
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