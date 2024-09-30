Силуанов рассказал, в каком случае с 2025 года будут использоваться средства ФНБ

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В России будут пересмотрена роль Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 2025 года его средства будут использоваться в качестве страховки на случай снижения цен на нефть.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, часть резерва ФНБ может быть использована для финансирования инфраструктурных проектов, добавил он. В качестве средства балансировки федерального бюджета ФНБ больше использоваться не будет.
Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ «непростым». Тем не менее, по его мнению, ключевые задачи технологического инфраструктурного развития получат финансирование в полном объёме.
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Александр Бойцов