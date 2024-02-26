Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Майшев
Российский министр финансов Антон Силуанов считает, что западные санкции, введенные в отношении некоторых стран, в частности России и Китая, являются следствием смены глобальной парадигмы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости».
По словам министра, страны с развивающимися экономиками уже сейчас опережают страны «Большой семёрки» по своему экономическому потенциалу, а подобная смена формаций в мировой экономике всегда сопровождается политическими напряжениями.
К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщило ранее информационное агентство Bloomberg. Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС+» приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС+» и G7 поменяются местами по их оценкам.
Также Антон Силуанов заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивый рост благодаря мерам по обеспечению технологической и финансовой независимости. Эти усилия уже начинают приносить результаты, что видно по росту промышленного производства и доходов граждан в прошлом году.
В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что Минфин, Минторг и Госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран. Два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.
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К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщило ранее информационное агентство Bloomberg. Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС+» приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС+» и G7 поменяются местами по их оценкам.
В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что Минфин, Минторг и Госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран. Два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.
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Артем Путинцев