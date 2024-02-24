Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post

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Новый пакет антироссийских санкций США не окажет негативного влияния на экономику России. Об этом сообщает газета Washington Post.
Накануне стало известно о том, что минфин, минторг и госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран.
Издание пишет, что два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.
Также указывается на «жизнестойкость России» на фоне обострения столкновений в рамках мировой торговли и финансов.
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Издание пишет, что два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.
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Анастасия Чинкова