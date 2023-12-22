Россия и Белоруссия победили санкции, заявил вице-премьер РФ Оверчук

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Макроэкономические показатели России и Белоруссии к концу году высокие, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии он отметил, что в РФ к концу года ожидаются показатели роста ВВП не менее 3,5%. А в Белоруссии по статистике за 11 месяцев он составил 3,8%.
Оверчук подчеркнул, что эти показатели гораздо выше тех, что наблюдаются в Европе, которая и ввела ограничения в отношении двух государств.
Ранее российские политики неоднократно заявляли, что санкционные ограничения Запада имеют обратный задуманному эффект. Так, они оказали негативное воздействие на экономику США и стран Европы, но не сломили Россию, которая нашла способы обхода ограничений.
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Оверчук подчеркнул, что эти показатели гораздо выше тех, что наблюдаются в Европе, которая и ввела ограничения в отношении двух государств.
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Анастасия Чинкова