Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

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Экономика России вырастет на 3,5 процента к концу 2023 года, заявил глава Минфина Антона Силуанова в интервью для «Известий». Положительные тенденции сохранятся и в следующем году.
Он отметил, что прошлый год был временем важных решений и выбора приоритетов.
Силуанов пояснил, что власти оказали поддержку гражданам и ключевым отраслям экономики, обеспечивая занятость населения и технологическую независимость страны.
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«Можно сказать, мы выбрали правильный путь», — подчеркнул министр финансов.
«Это принесло свои плоды: ожидается рост ВВП на 3,5 процента в 2023 году, а в следующем году также сохранятся позитивные тенденции», - отметил он.Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, с начала года по октябрь экономика России выросла на 3,2 процента. Ранее президент Владимир Путин прогнозировал рост экономики страны на уровне около трех процентов по итогам текущего года.
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Артем Кузьмин