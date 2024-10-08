Собянин: В Москве появится уникальный завод крупномодульного домостроения

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В День московской промашленности мэр столицы Сергей Собянин посетил новый роботизированный завод во Внуково. Предприятие будет специализироваться на производстве крупногабаритных жилых модулей.
Глава Москвы поздравил коллектив завода с профессиональным праздником. Он отметил, что столица сейчас развивается в самых разных отраслях промышленности. Это и фармацевтика, и микроэлектроника, и автомобилестроение. И, конечно, особое место в этом ряду занимает строительная индустрия, подчеркнул Собянин.
Он отметил, что реализуемый проект является по-настоящему уникальным и не исключил, что новый роботизированный завод подобного профиля после введения в эксплуатацию станет крупнейшим в мире. Мэр выразил уверенность, что проект, как запланировано, будет завершён в следующем году и завод после запуска всех мощностей даст Москве большой объём качественной и востребованной продукции.
Строительство комбината началось в 2019 году в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь производственного комплекса составит 161 тысячу квадратных метров. На предприятии будет создано около 2,6 тысячи рабочих мест.
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Он отметил, что реализуемый проект является по-настоящему уникальным и не исключил, что новый роботизированный завод подобного профиля после введения в эксплуатацию станет крупнейшим в мире. Мэр выразил уверенность, что проект, как запланировано, будет завершён в следующем году и завод после запуска всех мощностей даст Москве большой объём качественной и востребованной продукции.
Строительство комбината началось в 2019 году в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь производственного комплекса составит 161 тысячу квадратных метров. На предприятии будет создано около 2,6 тысячи рабочих мест.
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Александр Бойцов