Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

7 октября отмечается день памяти святой Феклы Иконийской, которую в народе также называют Феклой Запрядальницей. Этот день связан с множеством обычаев, ограничений и обрядов, которые помогают людям поддерживать гармонию в семье, улучшать финансовое состояние и предотвращать беды. Некоторые люди до сих пор следуют этим древним традициям.