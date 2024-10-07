Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прогрессе в развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В этом году ввели в эксплуатацию культурный центр в районе Краснопахорский, открыли школу в Филимонковском», — отметил мэр.
Помимо этого, строительство учебных заведений реализуется также во Внукове, Щербинке и Троицке.
Собянин добавил, что недавно завершились работы в Ватутинках, где была построена школа на 1,2 тысячи мест. В Троицке завершаются работы по строительству детского сада, а в 2025 году планируется достроить два дошкольных учреждения в Щербинке и Коммунарке.
Ранее сообщалось, что в Москве установили еще 191 навигационную табличку. Указатели помогут жителям столицы добраться до центров долголетия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В России начнут проверки наличия ОСАГО по камерам
Голикова назвала кардиохирурга Акчурина специалистом мировой величины
В ООН предупредили о риске разрастания пустынь в Южной Европе к 2100 году
Дарья Осипова