Мэр Москвы Собянин поздравил президента РФ Путина с днем рождения

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Поздравление градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.
«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с днем рождения! Благодаря нашему президенту Россия — могучая держава», — говорится в публикации.Собянин добавил, что Россия и Москва, в частности, находятся в бурном расцвете, происходит реализация масштабных проектов. Кроме того, мэр отметил преданность главы государства к своему делу и любовь к России и россиянам.
«…честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас. Желаю крепкого здоровья и реализации всего задуманного на благо Отечества», — резюмировал Собянин.Владимиру Путину сегодня исполняется 72 года.
Как сообщалось ранее, в Москве начался отопительный сезон, отопление включают на социальных объектах и в жилых домах.
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Никита Кротов