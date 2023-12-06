Состоялось первое очное заседание регионального клуба экспортеров

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье прошло первое очное заседание регионального клуба экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На мероприятии подвели итоги экспортной работы и наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».
«Экспорт — это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. <…> Компании, которых мы награждаем сегодня, уже утвердились в позициях сильных и уверенных экспортеров, но не останавливаются на достигнутом. Наша же задача всегда быть рядом и помогать им решать любой вопрос или трудность», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, на сегодняшний день в Московской области работают 6,1 тысячи экспортеров, 5,6 тысяч из них являются представителями МСП.
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