Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

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Индексация социальных пенсий может составить 7,5% в этом году. Об этом следует из проекта постановления правительства, который разработал Минтруд РФ.
В пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.
Индексация соцвыплат позволит повысить размер государственных выплат для 4,1 миллиона человек. В федеральном бюджете в этом году предусмотрена сумма в размере 37,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что индексация коснётся получателей социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения.
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Анастасия Чинкова