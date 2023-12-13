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В Госдуме раскрыли, когда в России сократят возраст досрочного выхода на пенсию

Депутат Бессараб объяснила, когда сократят возраст досрочного выхода на пенсию
13 декабря 2023, 13:06
Фото: IStock/Denis Vostrikov

Фото: IStock/Denis Vostrikov

В Госдуме предложили сократить минимальную продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. Сейчас стаж должен составлять не менее 42 лет для мужчин и 37 лет – для женщин.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что при рассмотрении такой инициативы нужно понять, откуда брать средства для выплат. В беседе с «Радио 1» депутат подчеркнула, что в России сейчас проживает 72 миллиона трудящегося населения и 43 миллиона пенсионеров.
«Мы все люди и хотим работать меньше, а отдыхать больше. Но к сожалению, общемировая тенденция – это старение населения. И с одной стороны это очень хорошо, потому что и медицина шагнула вперед и качество жизни улучшилось. Но с другой стороны, нам нужно обеспечивать пенсии россиянам. И если на пять лет раньше выходить на пенсию, то нужно предусмотреть, из каких средств предоставлять выплаты и этим гражданам, и иным пенсионерам», — подчеркнула Бессараб.
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Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
13 декабря 2023, 13:22

Фото: Мособлдума

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил региональные знаки отличия депутатам Мособлдумы по случаю 30-летия подмосковного парламента.
«В этот торжественный день, в 30-летие Московской областной думы, примите поздравления от меня лично, от нашей команды. Сегодня мы собираемся в Подмосковье, отмечаем эту символическую дату, чтобы ещё раз подчеркнуть важность работы каждого института», – сказал глава региона, выступа на торжественном мероприятии в Красногорске.
Воробьёв вручил знак «За заслуги перед Московской областью» II степени первому заместителю председателя Мособлдумы Ларисе Лазутиной, знак Преподобного Сергия Радонежского зампреду Олегу Рожнову, почётные грамоты и благодарности.
 
Губернатор отметил, что благодаря взаимодействую всех институтов власти за последние 30 лет удалось добиться стабильности и развития, взаимопонимания и единения.
«Я хочу всех поблагодарить и особенно тех, кто задаёт темп, тех, кто не устаёт встречаться с людьми, разъяснять наши программы, проводить открытые дискуссии, «Открытые трибуны» в Московской областной думе по весьма сложным вопросам и темам», – продолжил Воробьёв
Он выразил уверенность в том, что и дальше работа региональных властей будет основана на взаимопонимании, на той идеологии, которую сегодня предлагает президент. 
«Её разделяет абсолютное большинство людей – идеологию, которая позволяет сохранять наш суверенитет, позволяет не терять собственную идентичность. Всё это принципиально важно для нашей нации. И наша лепта должна быть заметна и значима. Ещё раз слова благодарности от чистого сердца всем, кто её вносит», – заключил губернатор. 
13 декабря Мособлдума отмечает 30-летие. В конференции, посвящённой 30-летию Конституции России и 30-летию Московской областной думы, участвуют полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, главы ведомств и муниципальных администраций, представители духовенства.

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#московская область
#подмосковье
#игорь брынцалов
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Уличное освещение по программе «Светлый город» установили на 168 подмосковных объектах
13 декабря 2023, 13:07

Фото: Минблаго МО

Установку нового наружного освещения в рамках проекта «Светлый город» завершили на 168 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей мы устанавливаем новое освещение на общественных территориях. За этот год установили современное уличное освещение на 168 объектах в 31 городском округе. Все работы полностью завершены. Протяжённость всех линий наружного освещения составила 169747,45 м, всего установлено 5 тыс 835 светильников и 3 тыс 446 опор», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован с учётом пожеланий жителей. В голосовании на портале «Добродел» в этом году участвовали более 27 тыс жителей Москвы и Московской области. Адресный список на 2023 год можно найти по ссылке.  
 
Программа «Светлый город», инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, реализуется в регионе с 2017 года. Она направлена на ликвидацию неосвещённых мест, повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортных условий в местах досуга жителей.
 
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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#освещение
#город
#городская среда
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В Московской области выявили 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси
13 декабря 2023, 12:57

Фото: Минтранс МО

С начало года в Подмосковье зафиксировали 3,2 тысячи нелегальных перевозчиков такси. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сотрудники Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами подвели итоги рейдов по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси за 2023 год.

 «С начала 2023 года было проверено более 25 тысяч автомобилей такси, из них порядка 3,2 тысяч водителей осуществляли таксомоторные перевозки без соответствующего разрешения.<…> В отношении водителей было составлено более 15 тысяч административных материалов. Местами притяжения для нелегалов традиционно остаются аэропорты и автовокзалы, также остановки общественного транспорта рядом с ж/д и метро станциями <…>» — поделился министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Подмосковье официально числится более 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков.

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#подмосковье
#такси
#перевозки
#алексей гержик
#министр
#пассажиропоток
#сотрудники
#рейды
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Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению
13 декабря 2023, 12:26

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка
Материнский капитал смогут получить только те граждане, которые имеют российское гражданство. Соответствующий закон приняла Госдума РФ. Изменения вступят в силу с первого января 2024 года. В тексте документа отмечается, что изменения не затронут жителей новых регионов России. 

Кроме того, ребенок также должен иметь гражданство по рождению. Также Госдума приняла закон, который предусматривает продление на 2024 год право участников спецоперации обращаться за кредитными каникулами. 

В настоящее время военнослужащие и добровольцы, которые участвуют в СВО, могут обращаться в банки и иные кредитные организации с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Такое право продлено на будущий год.  

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#гражданство
#ребёнок
#госдума
#закон
#материнский капитал
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Украинский священник получил повестку за слова «раб Божий» на похоронах
Священнику из Львова дали повестку на похоронах военного из-за слов «раб Божий»
13 декабря 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Сотрудники военкомата вручили повестку местному священнику, который на похоронах военнослужащего ВСУ сказал слова «раб Божий». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Работники военного комиссариата нецензурно выразились в адрес священнослужителя, а один из них схватил его за горло и угрожал расправой. После агрессивной выходки в отношении священника, ему была также вручена повестка в военкомат. 
 
На скандальную ситуацию обратили внимание во Львовской городской администрации. Власти заявили, что процесс мобилизации не должен начинаться с насилия. 

По некоторым данным, причиной негативного отношения к священнику стало то, что он нелицеприятно выразился на похоронах сына одного из сотрудников военкомата, которые проходили в прошлом году. 

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#священник
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Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре
SHOT: Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре
13 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/skyNext

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Кондратьев отметил, что решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта, который состоится в пятницу, 15 декабря. По данным источника, фактическая безопасность полётов в Краснодар уже проверена, остался лишь тестовый полёт из Внуково в Пашковский.

Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.

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#аэропорт
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#краснодар
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Автоинспекторы Серебряных Прудов начали контролировать выезд на встречную полосу
13 декабря 2023, 11:52

Фото: ГАИ г. о. Серебряные Пруды

В городском округе Серебряные Пруды началось профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщили в Серебряно-Прудской Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС будут предупреждать выезд автомобилей на встречку.
«Этот опасный манёвр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях. Нарушение предусматривает штраф в размере 5 тыс рублей или лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев. На особом контроле автоинспекторов будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении. 
Проверки будут проходить до 17 декабря.
 
Госавтоинспекция Серебряных Прудов призвала водителей не совершать необдуманные маневры, быть внимательнее при выезде на полосу встречного движения и помнить, что необдуманные действия могут привести к непоправимым последствиям.
 
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#подмосковье
#московская область
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SHOT: Источник рассказал о сроках возобновления работы аэропорта в Краснодаре
SHOT: Аэропорт в Краснодаре может возобновить работу с 15 декабря
13 декабря 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Sitikka

Аэропорт Пашковский в Краснодаре закрыт уже почти два года, с 24 февраля 2022 года. Однако он может возобновить работу с 15 декабря.
Как сообщил осведомлённый источник телеграм-каналу SHOT, в этот день будет проведён тестовый полёт из московского аэропорта Внуково в Краснодар. Рейс осуществит авиакомпания «Азимут». После завершения проверочного перелёта будет принято окончательное решение о возможности возобновления функционирования аэропорта Пашковский. Эту же информацию корреспондентам телеграм-канала подтвердили в местной администрации.

Аэропорт Краснодара, как и многие другие на юге России, в целях безопасности был закрыт сразу после начала специальной военной операции, 24 февраля 2024 года. Возобновление работы воздушных гаваней может косвенно свидетельствовать о приближении её завершения.

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#полеты
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Убийца депутата Старовойтовой передумал выходить по УДО
Осужденный за убийство Старовойтовой отозвал ходатайство об УДО
13 декабря 2023, 11:38

Фото: istock / sakhorn38

Осужденный за убийство депутата Галины Старовойтовой Виталий Акишин отказался выйти из колонии по УДО. Об этом сообщает пресс-служба Колпинского районного суда Санкт-Петербурга.
Из-за чего заключенный отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении неизвестно. Акишин принес извинения суду и объяснил свой поступок форс-мажором.  
 
В настоящее время ходатайство об отзыве УДО зарегистрировано в суде.  
 
Парламентарий Галина Старовойт была убита в 1998 году. Причиной расправы над женщиной стала ее политическая деятельность. Акишин, который проходил по делу организатором и исполнителем, приговорен к 23,5 годам лишения свободы. 

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