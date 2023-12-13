В Госдуме раскрыли, когда в России сократят возраст досрочного выхода на пенсию

Фото: IStock/Denis Vostrikov
В Госдуме предложили сократить минимальную продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. Сейчас стаж должен составлять не менее 42 лет для мужчин и 37 лет – для женщин.
«Мы все люди и хотим работать меньше, а отдыхать больше. Но к сожалению, общемировая тенденция – это старение населения. И с одной стороны это очень хорошо, потому что и медицина шагнула вперед и качество жизни улучшилось. Но с другой стороны, нам нужно обеспечивать пенсии россиянам. И если на пять лет раньше выходить на пенсию, то нужно предусмотреть, из каких средств предоставлять выплаты и этим гражданам, и иным пенсионерам», — подчеркнула Бессараб.Читайте также:
Россияне назвали размер достойной пенсии
Российские пенсионеры в декабре получат двойную пенсию
Названы сроки повышения пенсий и соцвыплат в Москве
Екатерина Шмакова