Названы сроки повышения пенсий и соцвыплат в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице будут повышены минимальные пенсии, а также проиндексированы соцвыплаты уже с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.