США нарастили импорт удобрений из России до максимума с июня 2023 года

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Импорт удобрений из России в США достиг максимальных значений с июня 2023 года, передает РИА Новости.
За февраль этого года стоимость импорта составила 158,5 миллиона долларов. С начала текущего года Штаты увеличили свои закупки более чем вдвое. В основном, из России в США поступают азотные и калийные удобрения, поставки которых идут практически непрерывно.
Кроме того, востребованы в Штатах комбинированные минеральные удобрения из России, а также удобрения животного и растительного происхождения, включая фосфорные. Штаты занимают второе место по общему импорту удобрений из России, составляя 15 процентов. Лидер — Канада с долей в 48 процентов и объемом экспорта на 4,4 миллиарда долларов.
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