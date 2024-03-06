В Подмосковье закупили более 41 тысячи тонн удобрений для полевых работ

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 41 тысячи тонн минеральных удобрений для сезонных полевых работ закуплено в Московской области, контракты заключены на поставку ещё 34 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая обеспеченность Подмосковья минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Он уточнил, что для весенних полевых работ предприятиям АПК сейчас нужна больше всего аммиачная селитра, сульфат аммония, диаммофоска и азофоска. Наиболее активно минеральные удобрения закупают в следующих пяти округах региона: Лотошине, Коломне, Ступине, Зарайске и в Серебряных Прудах.
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