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Президент Yara признал зависимость Европы от российских удобрений

13 января 2024, 08:13
Фото: istockphoto/Jurgute

Фото: istockphoto/Jurgute

Европа заменила энергетическую зависимость от РФ на зависимость в продовольственную и в сфере удобрений.
Издание Euractiv пишет, что об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. По его словам, РФ якобы использует удобрения и продовольствие как оружие.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — заявил Холзетер.

Евростат подсчитал, что импорт азота в ЕС с июля 2022 года по июнь прошлого года вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом. На долю РФ пришлось около трети всего импорта. Также на российскую долю пришлась почти треть всего европейского импорта мочевины.

Ранее сообщалось, что Россия остается мировой кормилицей, а также надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

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#удобрения
#россия
#новости
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Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
13 января 2024, 09:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание Великобританией и Украиной соглашения о гарантиях безопасности для украинской стороны.
В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал с визитом в Киев, чтобы подписать «историческое» соглашение, касающееся безопасности сроком на десять лет.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!2». О. Бендер. Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», - так отреагировал депутат Алексей Кучеренко в своём Facebook*.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#украина
#великобритания
#новости
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Стало известно, кого не пригласят на выборы президента РФ
На выборы президента РФ не пригласят наблюдателей из недружественных стран
13 января 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Центризбирком (ЦИК) России не прислал приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента. Голосование пройдёт в марте 2024 года.
Об этом «Известиям» рассказал член ЦИК Павел Андреев.ьПо его словам, ЦИК пригласил только своих контрагентов. Приглашения направлены избирательным органам других стран и в международные профильные отраслевые организации.

«Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», —сказал Павел Андреев.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться несколько дней — с 15 по 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке».

В избирательной кампании принимают участие 11 человек: 8 кандидатов представлены от политических партий, 3 участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

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#выбор
#президент
#новости
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Пентагон официально подтвердил нанесение нового удара по Йемену
13 января 2024, 07:00

Фото: iStock/icholakov

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские войска 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, пишут «Известия». В Пентагоне сообщили, что удар был нанесён ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.
США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.

Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

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#сша
#йемен
#военные
#авиация
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РИА Новости: На Тайване начались всеобщие выборы
13 января 2024, 06:10

Фото: iStock/Vepar5

В субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента, сообщает РИА Новости. На главный пост острова претендуют трое политиков — Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.
«Прагматичный работник дела тайваньской независимости» Лай Циндэ полагает, что Тайвань де-факто является независимым государством, но должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание. Хоу Юи выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином, однако заявляет, что не станет поднимать вопрос о воссоединении с Китаем, если его выберут главой администрации Тайваня.

Третий кандидат, 64-летний Кэ Вэньчжэ, особенно популярен среди молодых тайваньцев. Именно он активно поддерживает возобновление диалога с КНР, и уже не раз называл материк и остров частями одной семьи.

Пока шансы на избрание плюс-минус равные у кандидатов от Демократической прогрессивной партии (ДПП) и Гоминьдана при небольшом преимуществе по соцопросам (по состоянию на 2 января) у Лай Циндэ — кандидата от правящей партии ДПП.

По данным журналистов, Китай усиливает военное давление на Тайвань для того, чтобы на президентских и парламентских выборах, которые состоятся на полуострове 13 января, выиграла как раз правящая партия.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своём новогоднем обращении к нации сказал, что воссоединение Китая с Тайванем исторически неизбежно. Китай считает Тайвань своей «священной территорией» и никогда не отказывался от силового воздействия, чтобы сохранить над ним контроль.

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общей целью и разделить славу возрождения китайской нации», — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.


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#выборы
#китай
#политика
#кандидаты
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РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена
13 января 2024, 04:12

Фото: iStock/Belal Al-shaqaqi

США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник в администрации Саны. Этот факт подтвердил позднее и телеканал «Аль-Масира».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства. По его словам, в результате этого война на Ближнем Востоке распространяется на Красное море и Аденский залив.

Постпред считает, что США будут произвольно, не считаясь с международным правом, определять те «угрозы», при которых возобновятся авиаудары по Йемену.

США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.

Напомним, что в ночь на пятницу 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по особо важным военным объектам йеменских хуситов. Позднее обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент государства Джо Байден. Отмечалось, что были повреждены более 10 объектов, среди которых склады боеприпасов, площадки для запуска ракет и прочие военные объекты.

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#сша
#великобритания
#йемен
#хуситы
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Замгенсека НАТО Джоанэ: Конфликт на Украине может не завершиться и в 2025 году
13 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Michele_Ursi

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал готовиться к тому, что конфликт Украины и России будет длиться ещё долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Об этом пишет РБК.
«Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом/ Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», — заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
По его словам, на протяжении 2023 года западные страны были чрезмерно оптимистичными по поводу украинского контрнаступления, однако сейчас не стоит вдаваться в крайности и, напротив, быть чересчур пессимистичными.

Кроме того, заметил Джоанэ, очень важно не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях.

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#нато
#украина
#россия
#конфликт
#великобритания
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Зеленский: Украина надеется получить от Европы $50 млрд уже до 1 февраля
12 января 2024, 23:49

Фото: iStock/BigNazik

Украина добилась прогресса в получении финансовой помощи от стран Европейского союза на сумму 50 миллиардов долларов. Информация об этом появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
«Украина добилась прогресса в вопросе помощи от стран Евросоюза и других государств Европы, с которыми заключены двусторонние соглашения. О многомиллиардной долгосрочной поддержке размером 50 миллиардов – работаем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля», — отметил Зеленский.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях неоднократно высказывалась по поводу поддержки Киева. Недавно она сообщила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также пообещала выделить альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза, если переговоры по выделению таких средств из общеевропейского бюджета не увенчаются успехом.

Венгрия также заявила о возможности снять вето на выделение денег ЕС Украине при условии пересмотра финансирования раз в год. Отметим, что на Западе все чаще стали говорить о том, что Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные финансовые вливания.

Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) допустил использование Украиной финансовой помощи в интересах своих вооруженных сил. МВФ предоставляет Украине финансовую помощь в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF), средства могут использоваться на усмотрение Киева.

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#владимир зеленский
#украина
#евросоюз
#помощь
#финансирование
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Трамп назвал Байдена худшим президентом США после ударов по Йемену
12 января 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена после нанесения американскими военными массированных ударов по объектам хуситов в Йемене. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
Трамп написал, что США снова производят обстрелы на территориях нескольких государств Ближнего Востока. Он напомнил, что во время его президентствования США удалось победить ИГИЛ*. При этом в настоящее время глава Пентагона Ллойд Остин, который пропал на несколько дней в связи с госпитализацией, теперь «ведёт войну со своего ноутбука в больничной палате».

В заключение политик добавил, что США смотрят не в ту сторону: участвуя в конфликтах Украине, секторе Газа и Йемене, политики забывают про местные проблемы, например, на южной границе. В связи с таким неправильным распределением интересов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден является худшим президентом за всю историю США.

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#сша
#обстрел
#политика
#дональд трамп
#джозеф байден
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США заявили об отсутствии заинтересованности в войне в Йемене
Белый дом: США не заинтересованы в войне и иных конфликтах в Йемене
12 января 2024, 21:20

Фото: iStock/rarrarorro

США не заинтересованы в эскалации конфликта в Йемене. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Отвечая на вопрос журналистов о готовности к возможной войне со страной, он подчеркнул, что американские власти не заинтересованы ни в какой форме конфликта в государстве, будь то война или наземная операция.

Кирби подчеркнул, что все действия американского президента Джо Байдена направлены на то, чтобы не допустить эскалацию конфликта в регионе.

В ночь на 12 января американские и британские военные нанесли массированные удары по военным объектам йеменских хуситов. Такие меры, по сообщениям США, были приняты в качестве ответа на участившиеся атаки на иностранные торговые суда в Красном море.

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#сша
#конфликт
#война
#белый дом
#политика
#обстрел
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