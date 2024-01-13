Президент Yara признал зависимость Европы от российских удобрений

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Европа заменила энергетическую зависимость от РФ на зависимость в продовольственную и в сфере удобрений.
Издание Euractiv пишет, что об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. По его словам, РФ якобы использует удобрения и продовольствие как оружие.
Евростат подсчитал, что импорт азота в ЕС с июля 2022 года по июнь прошлого года вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом. На долю РФ пришлось около трети всего импорта. Также на российскую долю пришлась почти треть всего европейского импорта мочевины.
Ранее сообщалось, что Россия остается мировой кормилицей, а также надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
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«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы как лунатики повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — заявил Холзетер.
Ранее сообщалось, что Россия остается мировой кормилицей, а также надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, и продолжит гуманитарные поставки зерна и удобрений в Африку. Об этом в интервью РИА Новости заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
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Мария Фирсова