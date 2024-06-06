США планируют ввести полный запрет на торговлю с Россией

Фото: istockphoto/Tryaging
Эффективность антироссийских санкций всё слабее, поэтому американцы готовы пойти на крайние меры. В Вашингтоне озвучили радикальный план: ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.
Как сообщил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в Белом доме признали возможность введения полного запрета на российский экспорт, передаёт РИА Новости. Дюжина пакетов антироссийских санкций не мешает США и Европе скупать в России в обход всех ограничений всё необходимое, включая нефть, металлы, газ и ядерное топливо.
По словам Сингха, Западу необходимо активизировать усилия по препятствованию обходу санкций. А американские компании должны следить, чтобы их продукция «не оказывала пусть даже невольного содействия Кремлю». Может дойти и до полного запрета экспорта из России.
Москва готова к такому сценарию. Идут активные поиски новых рынков. Эксперты отмечают: эмбарго мало что изменит, так как США лишь на восьмом месте среди покупателей Объём экспорта в Америку составляет 1,7%. Ключевые торговые партнёры теперь находятся в Азии.
Читайте также:
Россия и США увеличили товарооборот в 1,5 раза
В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
«Демократы проиграют выборы». Эксперт оценил последствия нефтяного эмбарго для США
По словам Сингха, Западу необходимо активизировать усилия по препятствованию обходу санкций. А американские компании должны следить, чтобы их продукция «не оказывала пусть даже невольного содействия Кремлю». Может дойти и до полного запрета экспорта из России.
Москва готова к такому сценарию. Идут активные поиски новых рынков. Эксперты отмечают: эмбарго мало что изменит, так как США лишь на восьмом месте среди покупателей Объём экспорта в Америку составляет 1,7%. Ключевые торговые партнёры теперь находятся в Азии.
Читайте также:
Россия и США увеличили товарооборот в 1,5 раза
В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
«Демократы проиграют выборы». Эксперт оценил последствия нефтяного эмбарго для США
Александр Бойцов