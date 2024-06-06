США планируют ввести полный запрет на торговлю с Россией

Товарооборот между Россией и странами Евросоюза за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза. В первом квартале нынешнего года этот показатель составил 17,8 миллиарда евро по сравнению с 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.