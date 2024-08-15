США признали, что не могут контролировать подсанкционный российский бизнес

Фото: сайт Конгресса США
Пентагон признал, что санкции США против России оказались неэффективными. Об этом стало известно 15 августа из доклада ведомства. В отчете говорится, что американские власти столкнулись с трудностями в поддержании ограничений против России.
Трудности у Запада возникли со списком из 4800 физических и юридических лиц, более 80% из которых входят в банковскую систему России. Несмотря на все усилия, организации обходят запреты, признают в США.
Американские власти осознают, что необходимо искать новые подходы.
Бывший американский посол в Москве Джон Салливан ранее заявлял, что у Вашингтона иссякли рычаги давления на Россию. Кроме этого западные эксперты высказывают мнение, что США не вводит новые антироссийские санкции, опасаясь роста цен на нефть внутри Штатов перед ноябрьскими выборами президента.
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«Мы видим, что подсанкционные лица продолжают действовать, и это вызывает у нас серьезные опасения», - отмечается в докладе Пентагона.
Американские власти осознают, что необходимо искать новые подходы.
Бывший американский посол в Москве Джон Салливан ранее заявлял, что у Вашингтона иссякли рычаги давления на Россию. Кроме этого западные эксперты высказывают мнение, что США не вводит новые антироссийские санкции, опасаясь роста цен на нефть внутри Штатов перед ноябрьскими выборами президента.
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Лия Мурадьян