Кирби: США могут ввести новые санкции против России за задержание американцев

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США могут ввести новые санкции в отношении России за «неправомерное удержание американских граждан». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. По его словам, при этом Штаты хотят и дальше добиваться освобождения своих соотечественников.
«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — уточнил Кирби.Политик добавил, что несмотря на усиление санкций, американцы вместе с этим намерены и дальше работать для освобождения сограждан, в том числе бывшего работника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что благодаря телефонному разговору министра обороны РФ Андрея Белоусова и его американского коллеги Ллойда Остина удалось избежать нового витка эскалации. Он уточнил, что сигнал, поданный Белоусовым дошел не только до Соединенных Штатов, но и подконтрольных им стран.
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