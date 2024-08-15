Российский фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт из-за санкций

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Российский фрегат «Штандарт», являющийся копией исторического судна, не пустили в порт французского города Гранвиль из-за санкций. Об этом со ссылкой на префектуру департамента Манш пишет РИА Новости. Корабль должен был принять участие в фестивале парусных судов, указано в сообщении.
«Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — говорится в коммюнике префектуры.В документе написано, что запрет на вход в порты Евросоюза распространяется в том числе на копии исторических судов. Соответствующую поправку ранее добавили в санкции ЕС против России.
Капитан фрегата Владимир Мартусь рассказал агентству, что команда корабля рассчитывала поучаствовать в морском фестивале «Рабочие паруса» с 21 по 25 августа, став на нем одним из главных экспонатов.
До этого порты Франции и Испании также не пустили «Штандарт» и даже не позволили ему пополнить запасы провизии.
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